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الأحد، 15 يوليه 2018 05:49 م
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جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب منشطات ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل

الأحد، 15 يوليه 2018 05:15 م
جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب منشطات ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل جانب من المضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم بالتنسيق مع الجهات الأمنية محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
وبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة يسرى رجب رئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيلة  للعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بوجود معلومات عن محاولة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة رقم  E632502 حاوية 40 قدم رقم MSCU5902821 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة 1092 طرد مستلزمات طبية بوزن 13.100 طن واردة على الباخرة أثينا القادمة من جبل على رحلة 2018/7/9.
 
تم تشكيل لجنة جمركية من محمد البسيونى ويسرى عبد العال مديرى إدارات الفحص والمعاينة الثالثة والمعاينة وهشام بدر مأمور الحركة وأحمد عبد الرحمن مدير التعريفة ومحمد مجاهد مديرى التعريفة ورمضان خير الله مكافحة التهرب عبد الهادى مرسى مدير إدارة، حيث تبين وجود كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات والهرمونات ومستحضرات التجميل منها مسحوق وكبسولات وحقن هرمونات بأحجام وأوزان مختلفة مناشئ أمريكا والهند وكوريا الجنوبية.
 
وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
 
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 بعض المضبوطات

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 رجال الجمارك وبعض المضبوطات

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 رجال الجمارك والمضبوطات

 


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