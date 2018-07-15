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جامعة المنصورة تتبنى ابتكارات أبناء الدقهلية لخدمة الصم والبكم (صور)

الأحد، 15 يوليه 2018 12:01 م
جامعة المنصورة تتبنى ابتكارات أبناء الدقهلية لخدمة الصم والبكم (صور) رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم
الدقهلية شريف الديب
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استقبل الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة،الطالب عمر عبد السلام طالب بمدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية بطلخا لأختراعه نظارة تخاطب للصم والبكم، بحضور الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء ومدير مكتب العلاقات الدولية.

يأتى الابتكار فى ظل عدم وجود وسيلة تخاطب مناسبة لتواصل الصم والبكم مع الآخرين نتيجة عدم سماعهم كلام الناس وعدم معرفة الناس لغة الصم والبكم (لغة الإشارة).

وقالت الجامعة فى بيان لها اليوم، إن الطالب صمم نظارة إلكترونية يرتديها الأصم تمكنه من التواصل بسهولة تامة حيث تترجم إشاراته إلى صوت مسموع يخرج من سماعة موجودة بالنظارة،كما تقوم كاميرا موجودة بالنظارة بتصوير الإشارات ثم إدخالها على معالج ليتعرف عليها بتقنية متقدمة ليترجمها لخطاب منطوق يسمعه الشخص العادي.

وعلى الجانب الآخر تترجم النظارة كلام الناس إلى إشارات تظهر على شريحة زجاجية صغيرة أمام عين الأصم بتقنية الصورة الخيالية مما يمكنه من رؤية الإشارات بوضوح ليتعرف على حديث الأخرين مترجم في لغة إشارة تظهر على شريحة النظارة.

واستعرض الطالب النموذج الأولى للابتكار وخطوات تفكيره لتطوير هذه النظارة وبالأستعانة بأساتذة الفيزياء بكلية العلوم حيث كان يتابعه الدكتور محمد قابيل أستاذ فيزياء الضوء لكي يتمكن من تطوير وتطويع الفكرة لتكون سهلة الاستخدام،ومازال هذا النموذج الأولي يحتاج التطوير وتخزين جميع رموز لغة الإشارة على شرائح إلكترونية تسهل عملية التواصل والترجمة بسرعة.

وأوضح محمد صلاح أنه لا يوجد مثل هذه النظارة في العالم مما يكون له الأهمية الكبرى لتبني جامعة المنصورة لهذه الفكرة وتطويرها على المستوى العالمي وصولا لمنتج يستفيد منه عدد كبير من الصم والبكم في العالم.

وصرح القناوي أن الجامعة بصدد تكليف لجنة من التخصصات المعنية من كليات العلوم والهندسة والحاسبات ومتخصصين  فى لغة الاشارة لكي يساعدوا الطالب عمر عبد السلام من تطوير هذا الاختراع المميز لكي يليق بأن يكون منتج عالمي ليتم التفاهم فيه مع احدى الشركات الدولية العاملة في هذا المجال.
رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم (1)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم 

 

رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم (2)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم 

 

رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم (3)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى مبتكر أجهزة تخدم الصم والبكم 

 


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