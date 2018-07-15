تويتر تعلق حسابين استخدامهما ضباط استخبارات روس لتبادل المعلومات المسربة

واشنطن(أ ش أ)

علق موقع التواصل الاجتماعى تويتر حسابين يزعم أنهما استخدمهما ضباط استخبارات روس لتبادل المعلومات التى تم الحصول عليها عن طريق الاختراق.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أنه تم تعليق حسابى "Guccifer 2.0" و "DCLeaks" ليل أمس السبت، بعد يوم واحد من زعم ​​المدّعى الأمريكى الخاص روبرت مولر - فى لائحة اتهام - أن الضباط العسكريين الروس كانوا يديرون الحسابات.

وقال متحدث باسم التويتر أن "الحسابين تم تعليقهما لارتباطهما بشبكة من الحسابات كانت معلقة من قبل بسبب مخالفتها لقواعدنا".

وأصدر مولر لائحة اتهام ضد 12 من عملاء المخابرات الروسية يوم الجمعة الماضية لاختراقهم عام 2016 اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى.

وزعم مولر أن العملاء استخدموا حسابات تويتر لمشاركة الوثائق التى سُرقت من معسكر الديمقراطيين والمرشحة الديمقراطية للرئاسة آنذاك هيلارى كلينتون.