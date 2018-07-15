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تفاصيل غرق الطفلة فاطمة بحمام سباحة بالعين السخنة ولغز العثور على ثعبان

الأحد، 15 يوليه 2018 02:29 م
تفاصيل غرق الطفلة فاطمة بحمام سباحة بالعين السخنة ولغز العثور على ثعبان الطفلة فاطمة
السويس- سيد نون
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية غرق الطفلة فاطمة طه عبد الرحيم 8 سنوات داخل حمام سباحة بقرية سياحية بالعين السخنة، عن أن فرق الإنقاذ لم تحاول إنقاذ الطفلة أثناء الغرق وأن سيارة الإسعاف لم تصل طوال 90 دقيقة عقب الحادث، وأنه يوجد شهود قاموا بتوثيق شهادتهم بالتحقيقات أكدوا مشاهدة ثعبان بحمام السباحة عقب غرق الطفلة بدقائق.

 

وقررت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات السويس التصريح بدفن جثة الطفلة وتسليمها لذويها، بعد قيام النيابة بالاستماع لأقوال والد الطفلة الذى اتهم إدارة القرية السياحية التى غرقت الطفلة بحمام السباحة بها بالإهمال.

 

كما قام فريق من النيابة العامة بمعاينه موقع غرق الطفلة بالقرية السياحية ومناقشة العاملين بالقرية والشهود خلال المعاينة، كما ضمت تحقيقات النيابة تقرير مستشفى التأمين الصحى بالسويس الخاص بحالة الطفلة وأسباب الوفاة.

 

وقال طه عبدالرحيم والد الطفلة فاطمه فى تحقيقات النيابة، إن الطفلة سقطت فى حمام السباحة المخصص للأطفال بالقرية السياحية وتعرضت للغرق وبالرغم من أن حمام السباحة مخصص للأطفال بالقرية لا يوجد عامل انقاذ موجود يقوم بالتدخل السريع عقب تعرض أى طفل للتهديد بالغرق.

 

واكد والد الطفلة، انه عقب إخراج ابنتى من حمام السباحة لم نجد أى نوع من الإسعافات الأولية بالقرية ولم نجد حتى سيارة إسعاف بالقرية وعندما طلبنا سيارة اسعاف تأتى من مدينة السويس استغرق وقت حضورها مدة تصل إلى 90 دقيقة وهو ما تسبب فى تدهور الحالة الصحية لابنتى وفشل محاولات إنقاذها.

 

وأشار والد الطفلة، إلى أن ما حدث لابنتى تتحمل مسئوليته إدارة القرية التى لم تقم بواجبها فى حماية الأطفال التى لم توفر وسائل إنقاذ أو اسعافات أوليه وهو ما يؤكد وجود إهمال جسيم تسبب فى عدم إنقاذ الطفلة، وأن جميع الأطباء بمستشفى التأمين الصحى التى نقلت إليها أكدوا أن التأخر فى وقت نقل الطفلة فاطمة تسبب فى فشل إنقاذها.

 

كما استمعت النيابة لشهادة مسئولين بأمن القرية ومسئولين إداريين عن ما حدث مع الطفلة وأسباب تعرضها للغرق داخل حمام سباحة القرية.

 

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، قيام أحد المواطنين ممن كانوا متواجدين بالقرية السياحية وقت غرق الطفلة أنه بعد انتشال جثة الطفلة من المياه بدقائق عثر العاملين بالقرية السياحية على ثعبان يتحرك بحمام السباحة وانهم قاموا على الفور بقتلة وحدث ذلك أمام الجميع بالقرية.

 

وقام فريق النيابة العامة خلال معاينه موقع غرق الطفله بسؤال العاملين بالقرية عن مشاهدتهم للثعبان وما حدث بعد انتشال جثة الطفله من المياه بحمام السباحة.

 

وقال مصدر طبى بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، إن الطفلة عقب وصولها لمستشفى التأمين دخلت غرفة العناية المركزة المختصة بالأطفال وبذلت جهود متواصلة من الأطباء لإنقاذها ولكن فشلت جميع المحاولات لأن الطفلة وصلت للمستشفى وهى متعرضة لتدهور كبير صحيا.


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