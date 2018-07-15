video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج والمشاركة فيه

الأحد، 15 يوليه 2018 05:30 ص
تعرف على عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج والمشاركة فيه زواج
أحمد حربى
إضافة تعليق

حدد المشرع المادة رقم 227 من قانون العقوبات، عقوبة كل من زور سن أحد الزوجين لإثبات بلوغه فى عقد رسمى عند الزواج، وتصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وأيضا يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقض تؤجل نظر طعن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه لجلسة 13 أكتوبر

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

عقوبة التزوير

تزوير السن

عقد الزواج




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

تاريخ مواجهات فرنسا ضد كرواتيا قبل نهائى كأس العالم

تاريخ مواجهات فرنسا ضد كرواتيا قبل نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة