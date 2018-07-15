تعرف على عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج والمشاركة فيه

أحمد حربى

حدد المشرع المادة رقم 227 من قانون العقوبات، عقوبة كل من زور سن أحد الزوجين لإثبات بلوغه فى عقد رسمى عند الزواج، وتصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وأيضا يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون".