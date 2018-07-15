تعرف على الحد الأدنى والمصروفات الدراسية لكليات جامعة هليوبوليس

وائل ربيعى

أعلنت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إجمالى قيمة المصروفات الدراسية لكلياتها والتى تضم 5 كليات، للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019، وهى كليات الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى وإدارة الأعمال والزراعة الحيوية.

وأشارت الجامعة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة شعبة "علمي علوم" بمجموع 90%، وكلية العلاج الطبيعى شعبة "علمي علوم" بمجموع 90%، وكلية الهندسة شعبة "علمي رياضة" بمجموع 80%؛ وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد بمجموع 60%، وكلية الزراعة الحيوية بمجموع 55 %، موضحًا أن الجامعة تقدم هذا العام عددًا كبيرًا من المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين.

المصروفات الدراسية كالتالى:

مصروفات كلية الصيدلة تبلغ 58 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 97% لتصل الى 52 الف جنيه، وكلية الهندسة تبلغ مصروفاتها 48 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 80% وأقل من 90%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 90%، لتصل الى 41 الف جنيه.

وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد تبلغ مصروفاتها 37 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75% وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتص الى 31 الف جنيه، وكلية العلاج الطبيعى تبلغ مصروفاتها 52 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 90% وأقل من 95%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 95%، لتصل الى 44 الف جنيه.

وكلية الزراعة الحيوية تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75% وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتصل الى 21 الف جنيه، هذا بخلاف رسوم التقديم والرسوم الادارية ورسوم الانشطة.