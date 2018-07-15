تشغيل محطة تنقيه بإحدى قرى الداخلة بمنحة أمريكية نصف مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد،الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه بقرية أسمنت التابعة للمركز، بتكلفة إجمالية تصل إلى نصف مليون جنيه كمنحة من مركز بحوث خدمة شئون البيئة بالجامعة الأمريكية، بطاقة تشغيل 6000 لتر مياه نقية يوميا .

وافتتح الدكتور نبيل حنفى نائب أول مركز الداخلة، محطة تنقية المياه، يرافقه ماهر حسين رئيس الوحدة المحلية لقرى أسمنت، ووفد من مركز بحوث خدمة شئون البيئة بالجامعة الأمريكية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأسمنت، وعدد كبير من أهالى القرية.

وقال محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع باسمنت، أن المحطة تقوم بتنقية المياه من الشوائب والفطريات والبكتيريا والحديد والمنجنيز والكبريت بطريقة علمية، يراعى فيها كل المعايير الصحية تضمن خروج مياه صحية ونقية للمواطنين من أهالى القرية .