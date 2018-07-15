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الأحد، 15 يوليه 2018 09:17 م
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ترامب يهنئ منتخب فرنسا ويتوجه إلى هليسنكى للقاء بوتين

الأحد، 15 يوليه 2018 08:10 م
ترامب يهنئ منتخب فرنسا ويتوجه إلى هليسنكى للقاء بوتين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
هليسنكى (أ ش أ)
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هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، منتخب فرنسا لكرة القدم بالفوز بكأس العالم 2018، معلنا توجهه إلى العاصمة الفنلندية هليسنكي؛ للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال ترامب، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تهانينا لفرنسا التى لعبت كرة قدم هائلة بالفوز بكأس العالم 2018، وتهانينا للرئيس بوتين وروسيا على تنظيم بطولة كأس عالم عظيمة بحق - أحد أعظم (البطولات) على الإطلاق".

وأعلن ترامب أنه يتوجه حاليا إلى هليسنكى مغادرا إسكتلندا، مشيرا إلى تطلعه للقاء بوتين غدا الإثنين.

وأضاف "للأسف مهما بذلت جهدى فى القمة، فإنه إذا حصلت على مدينة موسكو العظيمة كمكافأة على كل الذنوب والأعمال الشريرة التى ارتكبتها روسيا على مدار الأعوام، سأعود إلى الانتقاد لأن موسكو لن تكون كافية بل كان ينبغى أن أحصل على سانت بطرسبرج أيضا".

وهاجم ترامب الإعلام الأمريكى والحزب الديمقراطى قائلا "الكثير من وسائل الإعلام الخاصة بنا بالطبع عدو للناس وكل ما يعرف الديمقراطيون فعله هو المقاومة والإعاقة! ولهذا هناك كراهية وانقسام فى بلادنا.. لكن فى نقطة ما ستتعافى".

وفى تغريدة أخرى خصصها ترامب لكوريا الشمالية ومهاجمة الإعلام، قال: "لم تطلق كوريا الشمالية صاروخا منذ 9 شهور، ولم يحدث أى تجارب نووية وحصلنا على رهائننا (الأمريكيين)، من يعلم كيف سينتهى الأمر، لكن لماذا لا تتحدث (وسائل) الأخبار الكاذبة عن هذه الحقائق الرائعة، لأنها أخبار كاذبة!".

 


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