تحرير 523 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 523 مخالفة مرورية وتحصيل 12 ألف و300 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وتمركزت الحملات المرورية في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 84 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، كما تم أخذ عينات عشوائية من 14 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 100 حكما قضائيا، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 5 مسجلين خطر، و8 مشتبه فيهم تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و40 حكم جزئى و7 أحكام مستأنفة و46 حكم بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.