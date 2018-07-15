video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 42 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 15 يوليه 2018 08:41 م
تحرير 42 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية ادوات كهربائية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير 42 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز.

 

ومن تلك القضايا، القضية رقم 1648 جنح أ د ط قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2018م ضد "ن ى ى " مسئول عن محل أدوات كهربائية بدائرة القسم وتم ضبط، 200 لفة خرطوم بلاستك، 5000 متر سلك كهربائى .

 

والقضية رقم 1652 جنح ا د ط قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2018 م ضد " خ م ا " مسئول عن محل أدوات كهربائية بدائرة القسم وتم ضبط ( 20000 متر سلك كهربائى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة فدانين لزراعتهم أرز بالمخالفة فى المنوفية

إصابة تاجر دواجن برش خرطوش لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

تموين المنوفيه

تحرير 46قضية تموينية




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة