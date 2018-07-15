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الأحد، 15 يوليه 2018 09:16 ص
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تحرير 3124 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنيا

الأحد، 15 يوليه 2018 08:53 ص
تحرير 3124 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنيا حملة مرورية - صورة أرشيفية
فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من توجيه حملات مرورية داخل المدينة وخارجها بهدف تحقيق السيطرة المرورية عليها من خلال ضبط المخالفين لأنظمه وقواعد السير والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة.

والتأكيد على توافر معايير الأمن والسلامة ( لخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها بنطاق المحافظة وتفعيل دور الرادار وخاصة على الطرق الصحروايه الغربى – الشرقى – الجيش  ومراعاة توعيه سائقى السيارات بتقليل السرعات خوفا على حياتهم ومرافقيهم والالتزام بالتعريفة المقررة، وأسفرت  الحملات عن تحرير 3124 مخالفة مرورية متنوعة.
 
 

 


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