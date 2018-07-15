تحرير 3124 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من توجيه حملات مرورية داخل المدينة وخارجها بهدف تحقيق السيطرة المرورية عليها من خلال ضبط المخالفين لأنظمه وقواعد السير والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة.
والتأكيد على توافر معايير الأمن والسلامة ( لخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها بنطاق المحافظة وتفعيل دور الرادار وخاصة على الطرق الصحروايه الغربى – الشرقى – الجيش ومراعاة توعيه سائقى السيارات بتقليل السرعات خوفا على حياتهم ومرافقيهم والالتزام بالتعريفة المقررة، وأسفرت الحملات عن تحرير 3124 مخالفة مرورية متنوعة.
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