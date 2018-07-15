تحرير 3124 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من توجيه حملات مرورية داخل المدينة وخارجها بهدف تحقيق السيطرة المرورية عليها من خلال ضبط المخالفين لأنظمه وقواعد السير والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة.