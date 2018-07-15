تحرير 1124 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1124 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1124 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و170 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 16600 جنيه وسحب 24 دراجة نارية وحجز 4 دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 31 رخصة وتحصيل 4100 جنيه غرامة.