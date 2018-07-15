تحرير 1066 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1066 مخالفة مرورية متنوعة و شملت308 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و49 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و124 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 17 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 28 رخصة لمخالفة البيئة و 89 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 28رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 59 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 9مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و17 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و39 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و28 مخالفة إزالة فاميه وتحرير33 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و16 مخالفة مواقف عشوائية و19 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير22 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.