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الأحد، 15 يوليه 2018 05:49 م
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تجديد حبس "مستريح سوهاج" 15 يوما لاستيلائه على 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص

الأحد، 15 يوليه 2018 05:21 م
تجديد حبس "مستريح سوهاج" 15 يوما لاستيلائه على 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص كلابش - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت محكمة جنح أخميم بسوهاج، تجديد حبس مدير شركة للاستثمار العقارى للدعاية والإعلان وشريكه لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص لتوظيفهم فى تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

ترجع الواقعة، عقب تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من ضبط مدير وشريك بشركة للاستثمار العقارى للدعاية والإعلان، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص لتوظيفهم فى تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية.

 

 كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من سم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام مديرية شركة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة العقارات مقابل أرباح إلا أنه لم يف بوعوده أو رد المبالغ.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية وبفحص الواقعة تبين  تقدم "السيد ا م ا" 34 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير و "وحيد ا م ا" 35 سنة أعمال حرة و"أحمد م م ا" 27 سنة طالب بتضررهم من "ناصر ح ع ق" 49 سنة مدير وشريك بشركة  للاستثمار العقارى الحديث والدعاية والإعلان السابق ضبطه بتاريخ 13 الجارى فى واقعة المحضر رقم 3034 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية "8 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ قيد المحضر برقم 37 أحوال بتاريخه وبالعرض على النيابة العامة  أصدرت قرارها السابق.

 

 


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