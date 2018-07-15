تجديد حبس المتهمين بقضية رشوة مجلس الدولة الكبرى 45 يوما لتضخم ثرواتهم

كتبت أمنية الموجى

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى محمود، حبس مدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة أثاث ومحمد أحمد شرف والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"برشوة مجلس الدولة الكبرى" 45 يوما، لاتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع.

وواجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتهمة رباب وزوجها بالتحريات، التى أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسى جمال اللبان على ترسية مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة، والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسى بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، وتم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.