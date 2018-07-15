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بيونج يانج وواشنطن تجريان محادثات بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين

الأحد، 15 يوليه 2018 07:55 ص
بيونج يانج وواشنطن تجريان محادثات بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين ترامب وكيم
سول أ ش أ
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أجرت كوريا الشمالية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، محادثات بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، فى قرية الهدنة "بانمونجوم".

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المحادثات بين الجانبين لا تزال جارية حتى الآن بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات إعادة رفات الأمريكيين.

يشار إلى أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة كان من المنتظر أن يجريان محادثات على مستوى العمل لإعادة رفات الجنود الأمريكيين يوم الخميس الماضى فى قرية الهدنة "بانمونجوم"، إلا أن المحادثات أرجأت لغياب الاستعدادات.

يذكر أن البيان المشترك - الذى توصل إليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال لقائهما فى 12 يونيو الماضى فى سنغافورة - ينص على إعادة رفات الجنود الأمريكيين.

 


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رفات الجنود الأمريكيين

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