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الأحد، 15 يوليه 2018 09:56 م
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بدء الدارسة بكليتى الطب والهندسة فى جامعة السويس

الأحد، 15 يوليه 2018 09:12 م
بدء الدارسة بكليتى الطب والهندسة فى جامعة السويس الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس
السويس - سيد نون
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قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اعتمد بدء الدراسة بكليتى الهندسة والطب فى العام المقبل عقب معاينة اللجان المتخصصة بهذه  الكليات. 


وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، خلال اجتماع بجامعه السويس، أن هناك لجنتين عاينتا مبنى كلية الهندسة والطب وتأكدتا من توافر كافة الشروطات والإمكانيات لبدء الدراسة بهما، مضيفا أن كليتى الطب والهندسة ستظهر فى تنسيق المرحلة الأولى، المقرر أن يبدا غدا الإثنين.

 

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