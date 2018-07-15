بدء التسجيل لدبلومات دراسة مسرح الجريمة والسموم بطب المنوفية.. اليوم

المنوفية - محمود شاكر

أكدت الدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية طب المنوفية، أن إدارة الدراسات العليا بالكلية ستبدأ اليوم الأحد، فى تلقى طلبات التسجيل للدبلومات المهنية الجديدة الخاصة بقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، وهى الدبلوم المهنى فى دراسة مسرح الجريمة ودوره فى خدمة العدالة والدبلوم المهنى فى السموم والكيمياء الطبية الشرعية، وذلك فى الفترة من 15 يوليو إلى 15 أغسطس، وذلك لخريجى كليات الطب وغير خريجى الطب من كليات: الصيدلة، العلوم، الحقوق، الشرطة.

على الجانب الآخر أشار الدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية إلى أن مركز الخدمة العامة بالكلية يعلن عن فتح أكاديمية "كاراتيه" لتعليم وتدريب الأطفال بداية من سن أربع سنوات وعلى من يرغب فى الاشتراك التوجه لإدارة المركز للحجز.