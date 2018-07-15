الهلال الأحمر العربى يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا

رويترز

قال الهلال الأحمر العربى السورى، فى بيان له، إنه سلم مساعدات للأجزاء التى تسيطر عليها الحكومة فى جنوب غرب سوريا.

وأضاف البيان أن الهلال الأحمر سلم المساعدات اليوم الأحد، فى قافلة من 9 شاحنة مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.