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الأحد، 15 يوليه 2018 12:43 م
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الهلال الأحمر العربى يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا

الأحد، 15 يوليه 2018 11:19 ص
الهلال الأحمر العربى يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا مساعدات إنسانية- أرشيفية
رويترز
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قال الهلال الأحمر العربى السورى، فى بيان له، إنه سلم مساعدات للأجزاء التى تسيطر عليها الحكومة فى جنوب غرب سوريا.
 
وأضاف البيان أن الهلال الأحمر سلم المساعدات اليوم الأحد، فى قافلة من 9 شاحنة مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
 
كما وصلت شاحنة جوية روسية من طراز (إليوشن اى ال-76) إلى قاعدة حميميم فى سوريا وعلى متنها حمولة 100 طن مساعدات إنسانية تتضمن غذاء وضروريات يومية قادمة من أرمينيا.

وقال المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، إن "المركز الأرمني، الروسى للاستجابة الإنسانية قد أرسل حنطة وأرزا وحبوبا وزيوتا بناتية وضروريات يومية من أرمينيا إلى روسيا على ثلاث رحلات عبر طائرات من طراز (إليوشن اى ال-76) تابعة لوزارة الطوارئ الروسية".

 

 


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