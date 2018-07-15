video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تبدأ تحقيقاتها مع المتهمين بالتخلص من جثث أطفال المريوطية

الأحد، 15 يوليه 2018 12:11 م
النيابة تبدأ تحقيقاتها مع المتهمين بالتخلص من جثث أطفال المريوطية جثث أطفال المريوطية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمين فى واقعة التخلص من جثث "أطفال المريوطية"، وذلك بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم مساء أمس السبت، وهم كلًا من والدة الأطفال وصديقتها وزوجها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها إلى أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على (3 جثث لأطفال) بتقاطع شارعى الثلاثينى مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة فى حالة تعفن وبهم آثار حروق، ونظراً لأهمية الواقعة وما أُثير ببعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطة حول ظروف وملابسات ارتكابها، فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاعات "الأمن الوطنى - الأمن العام - أمن الجيزة".

أسفرت جهوده إلى التوصل لشاهد رؤية (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور  53 سنة)، وبسؤاله قرر أنه حوالى الساعة 11مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسى بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة و2 كيس بلاستيك أسود وانصرف سائق "التوك توك"، ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.

ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقى مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة، قام أحد سائقى "التوك توك" بالتوجه إلى النيابة، وأقر بتحقيقاتها ما قرره شاهد الواقعة، وأنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية، وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة و2 كيس بلاستيك أسود، وبمكان العثور طلبتا منه التوقف وتحصل على الأجرة وانصرف.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين الكائن 35 شارع مكة المكرمة من شارع المصرف، حيث تم تحديد الشقة سكنهما بالطابق الرابع، وتبين وجود أثار حريق بإحدى الحجرات، وتبين أنها مستأجرة لـ "سها . ع . م" تعمل بملهى ليلى 38 سنة، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من "محمد . إ . س" 28 سنة، وأنهما يقيمان بالشقة وبصحبتهما "أمانى . م . أ"  36 سنة، وشهرتها منال، عاملة بإحدى الفنادق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها "حسان . ع . إ" مزارع 65 سنة، وأنها متزوجة منه منذ 5 سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على "سها" من خلال ترددها على إحدى الملاهى الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان – يبلغ من العمر 5 سنوات ، أسامة حسان - يبلغ من العمر 4سنوات ، فارس - يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية)، ومساء يوم الحادث توجهت والمدعوة "سها" إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحاً للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة، فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلص منهم بمكان العثور.

وبتطوير مناقشتها قررت أن الطفل الأول من زوجها عرفياً "مبروك . أ . م"  47 سنة، مطرب شعبى، ومُقيم كرداسة، وأن الطفل الثانى من زوجها عرفياً "عيد . ع . خ"  52 سنة، مطرب شعبى، ومُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها "حسان"، والطفل الثالث من زوجها عرفياً "عزام . م . ع"  25 سنة،  عاطل، ومُقيم بكفر الجبل بالهرم .

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط "سها ع.م" وزوجها "محمد .إ.ا"  28 سنة، سائق، وبمناقشتها أيدت ما جاء بأقوال الأولى، وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن وجود أثار حريق بإحدى غرف الشقة ووجود أثار احتراق ببابها تشير إلى غلقه أثناء نشوب الحريق، كما تبين سلامة باقى غرف الشقة من أى أثار للحريق، وتم رفع عينة من أرضية الحجرة بمنطقة تركز الحريق، وبفحصها معملياً تبين خلوها من أى أثار لمواد معجلة على الاشتعال، وأن سبب الحريق اتصال مصدر حرارى سريع، ذو لهب مكشوف "عود ثقاب" ببعض المحتويات سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة "ملابس ومفروشات" ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها .

وبإجراء الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية DNA  تبين أن المدعوة "أمانى . م . أ" - أم بيلوجية للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم، وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالى "حسان . ع . إ"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل حادث أطفال المريوطية.. التحريات: الضحايا لقوا حتفهم فى حريق.. والأم تعترف: كل طفل من أب عرفى مختلف.. وصديقتها: وضعناهم فى أكياس قمامة وتخلصنا منهم.. والشرطة تضبط المتهمتين وتحيلهما للتحقيق

حادث اطفال المريوطية

حادث المريوطية اليوم

حادث الهرم اليوم

اطفال المريوطية

3 اطفال

جثث اطفال المريوطية

حادث مقتل اطفال المريوطية

المريوطية

جثث اطفال

اطفال المريوطيه




لا تفوتك
المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة