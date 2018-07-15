النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عاطل لقى مصرعه إثر تناوله جرعة هيروين بكرداسة

كتب سليم على

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بتشريح ودفن جثة عاطل لقى مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شاب فى العشرينات من عمره أسفل أحد الكبارى بمنطقة كرداسة، وبالانتقال لمكان البلاغ تبين عدم وجود إصابات بجثة المتوفى وبكامل ملابسه، وأمرت النيابة بسرعة التحريات لمعرفة أهلية المتوفى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الشاب المتوفى دائم الهروب من المنزل ودائما ما يتشاجر مع والديه للحصول على أموال لشراء المخدرات وتعاطيها أسفل الكبارى بمنطقة كرداسة.