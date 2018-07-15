المرصد: الجيش السورى يسيطر على قرية فى محافظة القنيطرة

بيروت (رويترز)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن الجيش السورى سيطرت على قرية فى محافظة القنيطرة، اليوم الأحد، فى أول تقدم لها ضد مقاتلى المعارضة فى المنطقة المجاورة لمرتفعات الجولان المحتلة منذ شن هجوم كبير فى جنوب غرب البلاد.

وأضاف المرصد أن القوات الجيش السورى، سيطرت على قرية مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من حدود الجولان بعد قصف عنيف.

وقال إن الجيش السورى، قصفت أيضا مدينة الحارة فى محافظة درعا المجاورة. وسيطرت الحكومة بدعم من الجيش الروسى على معظم محافظة درعا فى الهجوم الذى بدأ فى يونيو حزيران.