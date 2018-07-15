المترو: حركة قطارات الخطوط الثلاثة تعمل بانتظام وبكامل طاقتها

كتب رضا حبيشى

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، على أن حركة الخطوط الثلاثة تعمل بانتظام وبكامل طاقتها، وأنه لا صحة لما تردد عن وجود أعطال فى أى من الخطوط الثلاثة.

كانت الشبكة الكهربائية المعلقة بالخط الأول شهدت أمس انقطاعا فى بداية نفق محطة الشهداء بينها وبين محطة الدمرداش، مما أدى إلى إرباك حركة القطارات، ولجأت الشركة خلال فترة العطل إلى تحويل مسار القطارات من محطة الدمرداش ومحطة السيدة زينب حتى تم إصلاح قطع الشبكة الكهربائية المعلقة.

وقال المهندس على فضالى رئيس شركة المترو اليوم، السبت، إنه تم تحويل مسار القطارات من محطة الدمرداش القادم من المرج لتعود مرة أخرى، كما تم تحويل مسار القطارات من محطة السيدة زينب القادم من حلوان.

وأضاف رئيس شركة المترو، أنه يجرى تشغيل حركة المترو من الدمرداش حتى السيدة زينب بطول المحطات النفقية على سكة مفردة للاتجاهين لحين إصلاح قطع الشبكة الكهربائية المعلقة.

فيما تقوم فرق الصيانة بالخطوط الهوائية حاليا بإصلاح انقطاع الشبكة الكهربائية.