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الكويت: اجتماع حكومى - نيابى بعد غد لمناقشة تطورات الأحداث بالعراق

الأحد، 15 يوليه 2018 03:08 م
الكويت: اجتماع حكومى - نيابى بعد غد لمناقشة تطورات الأحداث بالعراق رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
الكويت (أ ش أ)
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، عقد اجتماع فى مكتب مجلس الأمة، بين النواب والحكومة بعد غد الثلاثاء، لمناقشة طلب نيابى حول مدى استعدادات الكويت لكافة الاحتمالات بشأن الأحداث والتطورات الجارية فى الجانب العراقي.

وقال الغانم - فى تصريح للصحفيين بمجلس الأمة اليوم الأحد، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بشأن عقد اجتماع لمناقشة آخر التطورات فى العراق، وذلك بناء على طلب مجموعة من النواب.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد فى مكتب المجلس الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن الدعوة متاحة لجميع النواب؛ للاطلاع على الإجراءات الحكومية فى هذا الاتجاه.

وأوضح الغانم أنه سيحضر الاجتماع إضافة إلى الشيخ صباح الخالد، الوزراء المعنيون ومنهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح؛ للرد على استفسارات النواب، ومعرفة آخر التطورات المتعلقة بالأحداث قرب الحدود الكويتية - العراقية.

وكانت الكويت قد عززت خلال اليومين الأخيرين الاجراءات الأمنية والعسكرية على حدودها الشمالية؛ وذلك تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التى تشهدها مدن الجنوب العراقى، للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص عمل.

من ناحية أخرى أكد لؤى الياسرى محافظ النجف بالعراق، اليوم الأحد، أن الوضع الأمنى فى المحافظة مستتب، مشيرا إلى عدم وجود حظر للتجول.

وقال الياسرى فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن التظاهر حق مكفول لجميع العراقيين بشرط عدم المساس بالمصالح الحكومية، مضيفا "سنشكل وفدا من شيوخ ووجهاء النجف لمقابلة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وإطلاعه على مطالب متظاهرى المحافظة.

يذكر أن محافظة النجف شهدت خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين، تخللتها أعمال شغب أدت إلى تضرر عدد من الممتلكات العامة بينها مطار النجف.


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