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الأحد، 15 يوليه 2018 10:59 م
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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 15 يوليه 2018 10:35 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "اشتيوى.ح.أ"27 عاما مقيم الحسنة شمال سيناء و"رمضان.ش.ال" 30 عاما مقيم المنصورة دقهلية و"رمضان.س.ع"32 عاما مقيم الزقازيق شرقية و"مصطفى.ع.ع"29 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب و"عبدالرحمن.ش.ع"27 عاما مقيم قليوب قليوبية و"حسن.خ.ح"31 عاما مقيم دائرة مركز فايد وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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