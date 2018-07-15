القبض على عصابة سرقة مواسير الصرف من المنازل بحى الزهور فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تمكن رجال حى الزهور بمساعدة مباحث قسم الزهور من القبض على عصابة سرقة مواسير الصرف الصحى من المناور المكونة من 3 أشخاص تم ضبطهم أثناء محاولة سرقة إحدى المواسير بمنطقة عمر بن عبد العزيز بحى الزهور.

كان الأهالى قد لاحظوا قيام الأشخاص الثلاثة بفك مواسير المناور من الحديد الزهر ووضع أخرى مكانها وتجمع الأهالى حول الأشخاص الثلاثة والذين أدعوا بأنهم موظفون بالحى.

تم إبلاغ العميد وليد البيلى، رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث نزل علي رأس مجموعة من إدارة الأمن، وبعض مديرى الادارات بالحى، ورجال مباحث قسم الزهور، حيث تم إلقاء القبض على العصابة، والذى تبين أنها قامت بعدة عمليات سابقة لسرقة المواسير من النوازل ووضع مواسير أخرى من مواد رديئة ضارة بالصحة العامة.

تم تحرير محضر لأفراد العصابة وتوجيه تهمة السرقة إليهم والإضرار بالمال العام والمصلحة العامة للمواطنين وانتحال صفة موظفين عمومين بالدولة.

ووجه المحافظ اللواء عادل الغضبان، الشكر إلى رجال حي الزهور ورجال مباحث قسم شرطة الزهور وإلى المواطنين الذين أبلغوا عن الواقعة.

وطالب المواطنين وأجهزة الأحياء على مستوى المحافظة بالتعاون لكشف مثل هذه المخالفة.