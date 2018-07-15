video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفرنسية: مظاهرات فى الرباط دعما لمعتقلى حركة احتجاجات الريف شمال المغرب

الأحد، 15 يوليه 2018 04:52 م
الفرنسية: مظاهرات فى الرباط دعما لمعتقلى حركة احتجاجات الريف شمال المغرب الشرطة المغربية
الرباط (أ ف ب)
إضافة تعليق

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد، بلا حوادث فى الرباط تنديدا بسجن ناشطى حركة الاحتجاج  شمال المغرب العامين 2016 و2017، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

ورفع المحتجون شعارات منها "الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل" و"الشعب يقاطع القضاء" و"لا لعسكرة منطقة الريف" فى شمال المغرب إضافة الى صور قادة حركة الاحتجاج.

وعبر بعضهم عن دعمه لحركة 20 فبراير التى نشأت فى المغرب فى خضم الربيع العربى فى 2011، وعبر البعض الآخر عن دعمه للأمازيغ.

وبدا حضور أنصار حركة العدل والإحسان قويا فى التظاهرة.

وتعتبر حركة العدل والإحسان أهم منظمة إسلامية فى البلاد وهى ناشطة جدا فى الأحياء الشعبية وعلى شبكات التواصل الاجتماعى.

ولم تنشر وزارة الداخلية تقديرات لعدد المشاركين فى التظاهرة لكن السلطات المحلية قالت إن "حركة العدل والإحسان لم تنجح فى تعبئة سوى ما بين 6 آلاف و 8 آلاف شخص".

وكان القضاء المغربى دان فى 26 يونيو 53 ناشطا فى حركة احتجاج اجتماعية تطالب بالتنمية شهدها شمال المغرب وخصوصا مدينة الحسيمة.

وراوحت الأحكام بالسجن بين عام و 20 عاما، واستأنف المحكوم عليهم الأحكام التى أثارت ردود فعل رافضة فى المملكة فى حين قالت السلطات إن المحاكمات كانت منصفة.     


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش" الإرهابى

المغرب

اخبار المغرب

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

مظاهرات المغرب

حركه الريف




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة