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العثور على جثة عامل فى حالة تعفن بأرض زراعية بالمنوفية

الأحد، 15 يوليه 2018 09:36 ص
العثور على جثة عامل فى حالة تعفن بأرض زراعية بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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عثر أهالى شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة لعامل بأرض زراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من نقطة شرطة شنشور بالعثور على جثة بناحية شنشور دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة "ف .س. ا" 70 سنة لعامل مقيم بذات الناحية، وعثر عليها ملقاة بأرض زراعية خلف منزله وبمناظرتها تبين أنها فى حالة تعفن .

وبسؤال نجله " ح " 41 عاما عامل ومقيم بذات العنوان، قرر بغياب المتوفى عن المنزل بتاريخ 13 الجارى وأنه كان يعانى من مرض الضغط، ولم يحرر محضر بغيابه ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال رجل الإدارة "ا .ف. ن" 48 عاما، ومقيم بذات الناحية، نفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الجثة فى حالة تعفن ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8246 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 م، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مستشفى الشهداء المركزى باستقبالها "م .ع. م" 28 عاما ترزى ومقيم قرية منشية سلطان – دائرة مركز منوف، جثة هامدة متأثرا بإصابته [نزيف بالأذن اليمنى] وبانتقال القوات والفحص، وسؤال شقيقه "ع" 32 عاما مدرس، ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء استقلال شقيقه المتوفى دراجته النارية رقم [ 309050 بنى سويف ] بطريق العراقية – الشهداء، وحال تخطيه أحد المطبات الصناعية بالطريق اختلت أداة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق ووفاته، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3777 إدارى مركز الشهداء لسنة 2018 م، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

 


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