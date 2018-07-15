الصحة تشن حملة مفاجئة على معهد القلب لمراجعة خطة القضاء على قوائم الانتظار

شن قطاع الرقابة والمتابعة برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، حملة مفاجئة على معهد القلب القومى بمنطقة إمبابة، لمتابعة خطة الوزارة الموضوعة على أرض الواقع للقضاء على قوائم الانتظار.

وجاءت الزيارة بعد توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتفقد المعهد، ضمن سياسة التقويم وحصر المشكلات بالمنظومة الطبية، وإصلاحها، وذلك لمتابعة خطة الوزارة الموضوعة لكافة الجهات والهيئات والمنشئات والمستشفيات للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى والتدخلات الطبية الحرجة ومنها جراحات القلب و القسطرة التداخلية فى خلال 6 أشهر.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الزيارة مراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بهذة التدخلات، وكذلك متابعة خطة التشغيل للقوى البشرية الخاصة بالمعهد بما يحقق التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد البشرية و إمكانيات وكفاءات المعهد، فضلاً عن رصد شكاوى المواطنين والاستجابه لهم، لتقديم خدمات طبية جيدة.

جدير بالذكر أن منظومة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى والتدخلات الطبية الحرجة هي أحدى محاور حزمة المشروع القومي للتأمين الشامل والذي أطلقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضعت الوزارة خطة موحدة لكل الجهات التابعة لها وبالتنسيق مع المستشفيات الجامعية للتخلص من قوائم الانتظار الحالية فى خلال 6 أشهر، وفقاً للتكليفات الرئاسية.