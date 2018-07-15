"الشرقية للدخان": بدء تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية غدا

كتب محسن البديوى

قال محمد هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن إجمالى الضرائب التى سددتها الشركة للدولة العام الماضى بلغت 43 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم لـ 52 مليار جنيه هذا العام.

كما أعلن "هارون"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشركات الأجنبية للدخان ستبدأ فى طرح منتجاتها بالأسعار الجديدة اعتبارا من الغد، بعد رفع أسعار السجائر المصرية والتى تم تطبيقها اعتبارا من الخميس الماضى، لافتا إلى أن وزير المالية أصدر قرارا بتحديد أسعار السجائر الموجودة فى السوق المصرى.

وأكد أن السجائر أحد موارد تمويل منظومة التأمين الشامل، حيث يتم تخصيص 75 قرشا من ثمن كل علبة سجائر لصالح المنظومة.