video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الشرقية للدخان": بدء تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية غدا

الأحد، 15 يوليه 2018 10:52 م
"الشرقية للدخان": بدء تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية غدا الشركة الشرقية للدخان
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال محمد هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن إجمالى الضرائب التى سددتها الشركة للدولة العام الماضى بلغت 43 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم لـ 52 مليار جنيه هذا العام.

كما أعلن "هارون"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشركات الأجنبية للدخان ستبدأ فى طرح منتجاتها بالأسعار الجديدة اعتبارا من الغد، بعد رفع أسعار السجائر المصرية والتى تم تطبيقها اعتبارا من الخميس الماضى، لافتا إلى أن وزير المالية أصدر قرارا بتحديد أسعار السجائر الموجودة فى السوق المصرى.

وأكد أن السجائر أحد موارد تمويل منظومة التأمين الشامل، حيث يتم تخصيص 75 قرشا من ثمن كل علبة سجائر لصالح المنظومة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقيه للدخان

محمد هارون

الضرائب

الموازنه العامه للدوله

زيادة اسعار السجائر




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة