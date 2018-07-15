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الأحد، 15 يوليه 2018 04:10 م
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الشرطة الأفغانية: أنباء عن وقوع انفجار فى العاصمة كابول

الأحد، 15 يوليه 2018 02:25 م
الشرطة الأفغانية: أنباء عن وقوع انفجار فى العاصمة كابول الشرطة الأفغانية
رويترز
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ذكر متحدث باسم الشرطة الأفغانية أنه وردت أنباء عن وقوع انفجار فى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد قرب وزارة التنمية الريفية.

وقال دون الخوض فى التفاصيل إن من المعتقد بأن الانفجار نجم عن هجوم انتحارى.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن أفغانستان سجلت اسوأ حصيلة من حيث عدد القتلى المدنيين فى النصف الأول من 2018 رغم تطبيق وقف لاطلاق النار لثلاثة أيام فى يونيو.

مع مقتل 1692 مدنيا نصفهم فى اعتداءات نسبت إلى تنظيم العراق بين الأول من يناير و30 يونيو، وهى الفترة الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم باحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات.

 

 


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