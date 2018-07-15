السيطرة على حريق نشب فى سنترال سيدى جابر بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى سنترال سيدى جابر، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل سنترال سيدي جابر " التابع للشركة المصرية للاتصالات " بمنطقة سيدي جابر، وانتقل مأمور وضباط القسم وضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها .

وبالفحص تبين أن السنترال محل البلاغ مكون من 5 طوابق وحدوث حريق بالكابل الموصل للوحة الكهرباء الرئيسية لأحد محولات الكهرباء بغرفة تحسين القدرة الكهربائية بالطابق الأول، مما أدي لحدوث تلفيات بالمحول والكابل وعدد " 10 " لوحات توزيع كهرباء فرعية بالغرفة " دون حدوث إصابات " .

وبسؤال كل من "م م ج" 58 سنة موظف أمن بالسنترال مقيم منطقة الحضرة دائرة قسم محرم بك، و "ي ص م" 32 سنة فني بقسم القوى الكهربائية بالسنترال مقيم دائرة قسم أول العامرية، أيدا ما جاء بالفحص لم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

يشار إلى أن عدد المشتركين بالسنترال يتجاوز 75 ألف مشترك، وتم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات للاستعانة بالبطاريات الاحتياطية لعدم تعطل الخدمة عن المشتركين لحين تمام الإصلاح بمعرفة الفنيين بالشركة، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطني ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر وجاري العرض علي النيابة.