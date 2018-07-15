video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب فى سنترال سيدى جابر بالإسكندرية

الأحد، 15 يوليه 2018 12:15 م
السيطرة على حريق نشب فى سنترال سيدى جابر بالإسكندرية حريق -ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى سنترال سيدى جابر، دون حدوث إصابات.
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر  بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل سنترال سيدي جابر " التابع للشركة المصرية للاتصالات " بمنطقة سيدي جابر، وانتقل مأمور وضباط القسم  وضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها .
 
وبالفحص  تبين أن السنترال محل البلاغ مكون من 5 طوابق وحدوث حريق بالكابل الموصل للوحة الكهرباء الرئيسية لأحد محولات الكهرباء بغرفة تحسين القدرة الكهربائية بالطابق الأول، مما أدي لحدوث تلفيات بالمحول والكابل وعدد " 10 " لوحات توزيع كهرباء فرعية بالغرفة " دون حدوث إصابات " .
 
 وبسؤال كل من "م م ج" 58 سنة موظف أمن بالسنترال مقيم منطقة الحضرة دائرة قسم محرم بك، و "ي ص م" 32 سنة فني بقسم القوى الكهربائية بالسنترال مقيم دائرة قسم أول العامرية، أيدا ما جاء بالفحص لم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.
 
 يشار إلى أن عدد المشتركين بالسنترال يتجاوز 75 ألف مشترك، وتم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات للاستعانة بالبطاريات الاحتياطية لعدم تعطل الخدمة عن المشتركين لحين تمام الإصلاح بمعرفة الفنيين بالشركة، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطني ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر  وجاري العرض علي النيابة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأدلة الجنائية تعاين حريق سنترال سيدى جابر بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة