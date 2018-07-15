video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"السياحة": توجيهات للمحافظات بسرعة إنهاء تطوير مناطق مسار العائلة المقدسة

الأحد، 15 يوليه 2018 08:44 م
"السياحة": توجيهات للمحافظات بسرعة إنهاء تطوير مناطق مسار العائلة المقدسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن مجلس الوزراء وجه بضرورة التزام الجهات المعنية بعناصر التطوير لمناطق مسار العائلة المقدسة، وقيام المحافظات بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بالتمويل المقرر من وزارة السياحة، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى أقرب وقت.
 
وقال بيان لوزارة السياحة، إن الدكتورة المشاط استعرضت خلال حضورها اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، مشروع العائلة المقدسة، وأشارت إلى تعاون وزارة السياحة مع وزارة الآثار لتوثيق رحلة العائلة المقدسة لمصر وتسجيلها على قائمة التراث اللامادى باليونسكو، وذلك عن طريق اللجنة العلمية التى شكلها وزير الآثار، والمعنية بهذا الملف.
 
وأوضحت، أنه فيما يتعلق بالترويج للمسار، نظمت الوزارة عدة رحلات تعريفية، فقد استقبلت الوزارة فى ديسمبر الماضي وفدا من مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان، والذين جاءوا لتفقد أماكن المسار، وبعد نجاح الزيارة قامت المؤسسة بإدراج مصر فى الكتالوج الجديد الخاص بالحج الفاتيكانى لعام 2018، وقد تحملت الوزارة كافة تكاليف هذه الرحلة.
 
 وبعد الزيارة التعريفية الأولى وتغطيتها إعلاميا بشكل كبير فى إيطاليا، قام المكتب بروما وبالتعاون مع السفارة المصرية هناك بالتواصل مع جمعية ايطالية كبيرة تقوم بتنظيم رحلات سياحة دينية (UNITALSI)، وقامت الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى باستضافاتهم فى رحلة تعريفية في فبراير الماضى، وقامت الوزارة بتحمل تكلفة الزيارة.
 
وبعد ذلك قامت جمعية UNITALSI بتنظيم أول رحلة سياحة دينية الى المسارفى شهر يونيو الماضي، وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتى قامت بالمساهمة فى جزء من تكلفة الرحلة، وقد رافقهم وفدا اعلاميا من الصحافة والتليفزيون الإيطالى.
 
كما قام المكتب السياحي بروما بالتعاون مع المجلة المهنية السياحية L`agenzia di viaggi بتنظيم برنامج تعليمى إلكترونى لشركات السياحة بايطاليا للحصول على شهادة معتمدة من المكتب، وتم طرح خمس موضوعات للدراسة والتعريف بالمنتجات السياحية المصرية كان من ضمنها رحلة العائلة المقدسة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب برلمانى يطالب الحكومة باستغلال السياحة الدينية وفى مقدماتها مسار العائلة المقدسة

نائب: فتح ملف مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية من أجل نهضة القطاع

اليوم.. سياحة البرلمان تجتمع لمناقشة ملف إحياء مسار العائلة المقدسة

رانيا المشاط

وزارة السياحة

هيئة تنشيط السياحة

مسار العائلة المقدسة




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة