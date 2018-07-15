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السوشيال ميديا تخلد قبلات وأحضان رئيسة كرواتيا وتجاهل تميم بنهائى المونديال

الأحد، 15 يوليه 2018 11:20 م
السوشيال ميديا تخلد قبلات وأحضان رئيسة كرواتيا وتجاهل تميم بنهائى المونديال تجاهل تميم
كتب هيثم سلامة
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سلط صناع الكوميك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الضوء على قبلات وأحضان رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، وتجاهل الزعماء من مختلف دول العالم لأمير قطر تميم بن حمد، خلال تواجده فى المباراة النهائية فى كأس العالم، التى كان لها صدى واسع.

لم يدع صناع الكوميك مشهد تجاهل أمير قطر، تميم بن حمد، وتجاهله من رؤساء العالم فى المقصورة الرئيسية، مادة غنية لصناعة رسوماتهم.

وتوج المنتخب الفرنسى بلقب كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه عقب فوزه على نظيره الكرواتى، بنتيجة 4/2، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى نهائى النسخة الحالية من البطولة.

 
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