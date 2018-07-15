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السودان وروسيا تتفقان على زيادة التعاون العسكرى والتقنى

الأحد، 15 يوليه 2018 03:00 ص
السودان وروسيا تتفقان على زيادة التعاون العسكرى والتقنى عمر البشير الرئيس السودانى
موسكو أ ش أ
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، السبت أهمية تعزيز آفاق التعاون وتنمية العلاقات بين بلاده والسودان فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك التعاون العسكري-التقني.

وقال بوتين - فى لقاء جمعه بنظيره السودانى عمر البشير فى موسكو - "لدينا آفاق جيدة لتنمية العلاقات على عدد من المسارات، بما فى ذلك القطاع العسكري-التقني. هذا التعاون يشهد تناميا". حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أنه على الرغم من أن حجم تبادل البضائع بين البلدين لا يزال صغيرا، إلا أنه ينمو بمعدل قوي.

من جانبه، اتفق البشير مع بوتين على أهمية تعزيز آفاق التعاون العسكري-التقنى بين البلدين، قائلا "ثمة تطورات إيجابية على صعيد التعاون العسكري-التقني. نشهد تبادل عظيم على صعيد الخبرات بين روسيا والسودان. ثمة عدد كبير من الخبراء الروس فى السودان. إن الجانب السودانى يثمن الدور الذى تلعبه روسيا فى تدريب السودانيين عسكريًا".

 


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السودان

روسيا

زيادة التعاون العسكرى

التعاون التقنى




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