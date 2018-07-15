السعودية والإمارات تواصلان إغاثة اليمنيين.. مركز الملك سلمان يوزع 27 طن مواد إغاثية بعدن

كتبت إيمان حنا

تواصل دول التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن دورها الإنسانى وعملها الإغاثى، وفى مقدمة المانحين مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتى، حيث ترسل المواد الإغاثية العاجلة لعدد من المحافظات اليمنية بينها محافظة الحديدة وكذلك في المحافظات الأخرى.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن الدكتورة ابتهاج كمال قد استقبلت بميناء عدن السفن الإماراتية المحملة بمساعدات إغاثية مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 27 طنًا من المساعدات الغذائية بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يستفيد منها 2220 فردا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لليمن والتي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.