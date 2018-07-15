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السجن سنة مع الشغل لعامل سرق صندوق تبرعات مسجد بالمعادى الجديدة

الأحد، 15 يوليه 2018 10:58 م
السجن سنة مع الشغل لعامل سرق صندوق تبرعات مسجد بالمعادى الجديدة محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح البساتين، بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ لعامل بتهمة سرقة صندوق صدقات من مسجد بمنطقة المعادى الجديدة.
 
كان أهالى المعادى الجديدة تمكنوا من ضبط عامل أثناء محاولته سرقة صندوق التبرعات بمسجد الهدى بالمنطقة، حيث تمكن الأهالى، وتسليمه لقسم شرطة البساتين.
 
وأمام رجال المباحث، اعترف المتهم ويدعى "ا.ع" 20 سنة، عامل، بارتكاب الواقعة وأكد أنه سرق الصندوق الخاص بالصدقات وأثناء حمله وخروجه به من المسجد ضبطه الأهالى وإمام المسجد وسلموه لقسم الشرطة.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمر المستشار عمر الصغير وكيل النيابة، بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.
 

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