الرابع على الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ :اعتمدت على الكتاب المدرسى

كفرالشيخ- محمد سليمان

عمت الفرحة بمنزلى محمد صلاح محمد جاويش، الطالب بالثانوية الأزهرية بمعهد أبومندور بمركز دسوق "القسم العلمى، الحاصل على المركز الرابع مكرر بـ 649 درجة بمجموع 99.85%، والطالب سعيد حسن عبدالفتاح شريف، المركز السادس على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، القسم العلمى بمجموع درجات 648 بنسبة 99.6%، وعبر الطالبان عن سعادتهما لتحقيقهما هدفهما وحلم حياتهما، بأن يكونا ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية .

محمد صلاح جاويش، قال إنه علم بالنتيجة من خلال الإنترنت، ولم يتلق اتصالا من أى مسئول ليبلغه بالنتيجة، مشيراً إلى أنه سعيد بتفوقه، مؤكداً أنه كان يحرص على المذاكرة من الكتاب المدرسى، وكان يذاكر يوميا أكثر من 8 ساعات، مشيراً إلى أن الفضل لله ثم والديه فى تفوقه، وأنه سيلتحق بكلية الطب البشرى.

من جانبه، أوضح سعيد حسن عبدالفتاح شريف ، السادس على مستوى الجمهورية، أنه لم يتلق أى إتصال من الوزارة أو من المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لكنه عرف النتيجة من "النت"، مشيراً إلى أن حياته تختلف عن بقية الآخرين، فوالدته انتقلت للرفيق الأعلى وعمره 4 سنوات ونصف، وتزوج والده من مهندسة زراعية، فعاملته معاملة طيبة ولم يشعر يوماً أنها زوجه أبيه بل أم بحنانها ورعايتها، فهى التى ربته، وصاحبة الفضل عليه ووالده المهندس الزراعى.

وأضاف سعيد، أن أمنيته ومطلبه من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منح زوجة والده رحلة حج هذا العام مع والده ردًا للجميل الذى قامت به من أجله خلال 14 سنة من العطاء والبذل والتضحية تجاهه هو وأشقاؤه، مشيرا إلى أن شقيقه الأكبر محمد حسن، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الأزهر، وآية عمرها 6 سنوات بالصف الثانى الابتدائى الأزهرى، وتدرس بمعهد التقوى بقرية كفر يوسف حلمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وقال إنه سيحافظ على تفوقه ليكون أستاذاً جامعياً فى الكلية التى سيختارها مع والديه، مؤكداً أنه سعيد ليس بسبب تفوقه فقط ولكنه أدخل الفرحة على والده ومن عوضه عن فقد أمه بحنانها وعطفها.