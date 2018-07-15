video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرابع على الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ :اعتمدت على الكتاب المدرسى

الأحد، 15 يوليه 2018 09:34 م
الرابع على الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ :اعتمدت على الكتاب المدرسى محمد صلاح محمد جاويش،الطالب بالثانويه الأزهرية
كفرالشيخ- محمد سليمان
إضافة تعليق

عمت الفرحة بمنزلى محمد صلاح محمد جاويش، الطالب بالثانوية الأزهرية بمعهد أبومندور بمركز دسوق  "القسم العلمى، الحاصل على المركز الرابع مكرر بـ  649 درجة بمجموع 99.85%، والطالب سعيد حسن عبدالفتاح شريف، المركز السادس على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، القسم العلمى بمجموع درجات 648 بنسبة 99.6%، وعبر الطالبان عن سعادتهما لتحقيقهما هدفهما وحلم حياتهما، بأن يكونا ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية .

محمد صلاح جاويش، قال إنه علم بالنتيجة من خلال الإنترنت، ولم يتلق اتصالا من أى مسئول ليبلغه بالنتيجة، مشيراً إلى أنه سعيد بتفوقه، مؤكداً أنه كان يحرص على المذاكرة من الكتاب المدرسى، وكان يذاكر يوميا أكثر من 8 ساعات، مشيراً إلى أن الفضل لله ثم والديه فى تفوقه، وأنه سيلتحق بكلية الطب البشرى.

من جانبه، أوضح سعيد حسن عبدالفتاح شريف ، السادس على مستوى الجمهورية، أنه لم يتلق أى إتصال من الوزارة أو من المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لكنه عرف النتيجة من "النت"، مشيراً إلى أن حياته تختلف عن بقية الآخرين، فوالدته انتقلت للرفيق الأعلى وعمره 4 سنوات ونصف، وتزوج والده من مهندسة زراعية، فعاملته معاملة طيبة ولم يشعر يوماً أنها زوجه أبيه بل أم بحنانها ورعايتها، فهى التى ربته، وصاحبة الفضل عليه ووالده المهندس الزراعى.

وأضاف سعيد، أن أمنيته ومطلبه من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منح زوجة والده رحلة حج هذا العام مع والده ردًا للجميل الذى قامت به من أجله خلال 14 سنة من العطاء والبذل والتضحية تجاهه هو وأشقاؤه، مشيرا إلى أن شقيقه الأكبر محمد حسن، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الأزهر، وآية عمرها 6 سنوات بالصف الثانى الابتدائى الأزهرى، وتدرس بمعهد التقوى بقرية كفر يوسف حلمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وقال إنه سيحافظ على تفوقه ليكون أستاذاً جامعياً فى الكلية التى سيختارها مع والديه، مؤكداً أنه سعيد ليس بسبب تفوقه فقط ولكنه أدخل الفرحة على والده ومن عوضه عن فقد أمه بحنانها وعطفها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى جنوب سيناء

ثانويه ازهريه

شيخ الأزهر

منطقة كفر الشيخ الأزهريه

محافظ كفر الشيخ

الرابع على الثانوية الأزهرية




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة