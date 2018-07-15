الحوثيون يفرضون مناهج دراسية تحرض على الطائفية فى صنعاء (صور)

إيمان حنا

فرضت مليشيات الحوثى الانقلابية، تعميم مناهج مخصصة للمراكز الصيفية المقرر تدشينها في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، تتضمن المناهج الجديدة موادا طائفية تتركز حول المعتقدات الشيعية التى تعتنقها مليشيات الحوثى والفرق الشيعية المتطرفة فى العراق وإيران، كما تحتوى الكتب الموجهة للأطفال وصغار السن على دروس وأناشيد جديدة تمجد ما يسمى بـ"الولاية" وتحثهم على الانتماء للفكر الطائفى لجماعة الحوثى وجرى إدارج" الصرخة الحوثى" ضمن أدبيات المنهج وتدريبات الدروس، بحسب موقع العاصمة اليمنى.





من أهداف المواد الواردة فى المناهج الحوثية الجديدة للمراكز الصيفية، العبث بمستقبل الأجيال وحثهم على الطائفية وتخريج مقاتلين جاهزين للتضحية من أجل الأهداف والمرامى الطائفية لمليشيات الحوثى وداعميها فى إيران.

وتسعى ميليشيات الحوثى الانقلابية، لتدشين مراكز صيفية جديدة فى العاصمة صنعاء بالتزامن مع الإجازة الصيفية لطلبة المدارس بما يمكنها من استقطاب المزيد من الطلاب للقتال فى صفوف مسلحيها.

وتستغل الميليشيا، الإجازة الصيفية لاستقطاب الطلاب فى أنشطة كشفية، خصوصاً أن المراكز الصيفية السنوية التي كانت تنظمها وزارة الشباب والرياضة في فترة ما قبل الانقلاب والحرب متوقفة حالياً، بالإضافة إلى توقف شبه تام للأنشطة فى الأندية الرياضية.