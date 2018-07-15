الحكومة اليابانية تقرر تقديم مساعدات مالية للمناطق المتضررة من الفيضانات

طوكيو(أ ش أ)

صرح رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الأحد، أن حكومته تعتزم تقديم مساعدات مالية خاصة لجهود إنقاذ مناطق غرب اليابان التى دمرتها الأمطار الغزيرة، وهى أسوأ كارثة شهدتها البلاد منذ عقود.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبى قوله "سنساعد الجميع على العودة إلى الحياة الطبيعية، ونشجع البلديات على تسريع تعافيها من الكوارث دون مخاوف مالية"، كما أكد أن إعادة بناء المناطق المنكوبة سيحظى بدعم خاص من الحكومة المركزية بموجب القانون الخاص بالمعونة المالية الخاصة لمواجهة الكوارث.

يذكر أن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة ارتفع - فى وقت سابق من هذا الشهر - إلى 216 شخصا، بالإضافة إلى أن أكثر من 20 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين فى مقاطعات هيروشيما وأوكاياما وإيهيمى، وأوساكا ونارا .