الجيش اليمنى يقترب من الخط الدولى بين حرض والحديدة.. وخسائر فادحة بين الحوثيين

إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى، من تحرير قرية "بني فاضل" أولى قرى مديرية حيران من ميليشات الحوثي الانقلابية فى محافظة حجة، وألحقت خسائر كبيرة فى صفوف المليشيات الحوثية.

وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد الخولانى، إن قوات الجيش أصبحت على مقربة من الخط الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة، حيث تبعد عنه مسافه 12 كم من الخط.

وأضاف الخولانى، في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني نفذت، اليوم، هجومًا واسعًا تمكنت خلاله وتحرير عدد من المواقع المهمة فى وادى حيران وصولاً إلى تحرير قرية الخوارية إحدى قرى عزلة بنى فاضل بمديرية حيران.

وأشار إلى أن المعارك التى لا تزال مستمرة حتى اللحظة، ألحقت بمليشيات الحوثى الانقلابية خسائر كبيره فى العتاد والأروح وأن عناصرها لاذت بالفرار أمام تقدم قوات الجيش مخلفة جثث قتلاها متناثرة في أوديه وصحاري حيران.