الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية لتحرير مديرية حرض بمحافظة حجة من الحوثيين

عدن(أ ش أ)

بدأ الجيش اليمنى بدعم من تحالف دعم الشرعية اليوم الأحد، عملية عسكرية للدخول إلى مديرية حرض فى محافظة حجة لتحريرها من ميليشيات الحوثى.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن العملية بدأت باستهداف طيران التحالف لعدد من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، التى تنوعت ما بين مركبات ومنصات قذائف .

من جهته، أفاد مصدر ميدانى عسكرى بأن المعركة ما زالت فى أشدها، وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة بمساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران، مشيرا إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين، والتى سهلت عملية تقدم الجيش اليمنى والتحالف عبر عدة محاور.

وكان الجيش اليمنى قد أنهى أمس السبت، بدعم من التحالف - السيطرة على جبل الشبكة فى محافظة حجة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية حرض وبين محافظة صعدة.

فى سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن غارات استهدفت مواقع ميليشيات الحوثى بمديرية الحالى فى الحديدة غربى اليمن .

وقالت مصادر ميدانية أن غارات التحالف العربى استهدفت موقع الجبانة العسكري، وأهدافا أخرى للميليشيات بمدينة الحديدة، وإن المناطق الواقعة جنوب غربى الدريهمى جنوب الحديدة شهدت اشتباكات وتبادلا للقصف بين ألوية العمالقة والمتمردين الحوثيين.

وكانت ميليشيات الحوثى فرضت مساء أمس حظرا للتجول فى مدينة زبيد بمحافظة الحديدة، وكثفت من الاعتقالات فى أوساط المدنيين، وقامت بتنظيم حملة اقتحامات للمنازل، اختطفت خلالها عددا من أبناء المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.