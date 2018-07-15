الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يقطع خطوط الإمداد على الحوثيين فى حجة.. فيديو

إيمان حنا

أحرز الجيش اليمنى، بدعم من تحالف دعم الشرعية، اليوم، تقدما كبيرا فى معركة حجة حيث تمن من الدخول إلى مديرية حرض بحجة لتحريرها من ميليشيات الحوثى.

وقال مصدر ميداني عسكرى، إن المعركة ما زالت في أشدها، وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، مع مساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران، مشيرا إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين، والتي سهلت عملية تقدم الجيش اليمني والتحالف عبر عدة محاور.

وبدأت العملية باستهداف طيران التحالف لعدد من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، التي تنوعت ما بين مركبات ومنصات قذائف وعناصر انقلابية، وكان الجيش اليمني قد أنهى، السبت، بدعم من التحالف، السيطرة على جبل الشبكة في محافظة حجة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية حرض وبين محافظة صعدة.

وتمكن لواء القوات الخاصة في الجيش اليمني من استعادة جبل الشبكة، الذي يعتبر آخر سلسلة جبال أبو النار جنوباً، ويطل على فج حرض. ويتمركز الجبل في موقع استراتيجي مهم يتحكم بأهم طرق الإمداد.

وفى جانب آخر من معارك الجيش اليمنى تقدمت القوات فى جبهة صعدة حيث أكد قائد لواء القوات الخاصة للجيش اليمني، العميد محمد الحجوري وفقا لقناة العربية تمكن قواته من قطع الطريق بين حرض وصعدة بعد معارك شديدة، إضافة إلى مقتل العشرات من الحوثيين وفرار آخرين.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد أديب الحاج، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير وتأمين التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية باقم.

وأضاف العقيد الحاج، أن الهجوم المباغت الذي نفذته قوات الجيش بإسناد من قوات التحالف العربي، ألحق بالمليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ووفقا لمصادر عسكرية يمنية فإن قوات الشرعية حررت سلسلة جبال السابح الواقعة فى جبهة علب شمال محافظة صعدة وعلى مقربة من مركز مديرية باقم التى بات يفصلها عنها أقل من 5 كيلومترات.