الجامعة العربية تنسق لمشاركتها فى معرض القاهرة للكتاب

كتب مصطفى عنبر

عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، اجتماعا تنسيقا، بشأن المشاركة العربية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب باعتبار الجامعة العربية ضيف شرف المعرض فى دورته القادمة 2019.

وأكد السفير محمد الهاجرى، مدير الإدارة الثقافية بالجامعة العربية، بداية الاجتماع أهمية التنسيق بين الدول العربية بشأن المشاركة العربية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وقال الهاجرى، إنه سيتم تحديد الفعاليات الثقافية التى ستتضمنها المشاركة العربية (كتب- ندوات- ورش عمل- فلكلور- أزياء - أمسيات شعرية - مسرح - سينما - فنون، وغيرها).

من جانبها، قالت هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، إن الأنشطة الفردية والدولية الخاصة بالدول العربية والتي تقام كل عام لن تتأثر بالجناح المخصص للمشاركة العربية، لتكون مشاركة جامعة الدول العربية باعتبارها ضيف شرف بالتوازي مع الأجنحة المخصصة للدول الأعضاء بها.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قد سبق أن كلف الأمانة العامة للجامعة العربية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد برنامج المشاركة العربية في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة للكتاب وتشكيل اللجان التنظيمية والفنية والعلمية اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات والأطراف المعنية في هذا الشأن.