الجارديان: ابن ضحية "نوفيتشوك" يطالب ترامب بالتطرق لوفاة والدته مع بوتين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ابن دون سترجيس البريطانية التى توفت نتيجة تعرضها لغاز نوفيتشوك، طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالتطرق إلى هذه المسألة عند لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى هلسنكى غدا الاثنين.

وقال إيوان هوب 19 سنة، إنه يريد لقاتل أمه أن "يحصل على ما يستحقه".

وأوضح هوب لصحيفة صنداى ميرور "لا اتفق مع سياسة دونالد ترامب، ولن أكون مؤيدا له أبدا، لكننى أود أن يثير قضية والدتى مع الرئيس الروسى.. نحن بحاجة إلى تحقيق العدالة لأمى".

وألقت الحكومة البريطانية، باللوم على روسيا فى الهجوم الفاشل بغاز الأعصاب الذى استهدف العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى سالزبورى بمارس الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن سترجيس البالغة من العمر 44 عاما وشريكها شارلى راولى مرضا فى أمسبورى، التى تقع على بعد 8 أميال من سالزبورى فى 30 يونيو الماضى. ويعتقد أنها تعاملت مع مادة ملوثة بالسلاح الكيميائى الروسى الصنع.

وأشارت إلى أنه تم العثور على آثار لعامل الأعصاب فى زجاجة صغيرة فى منزل رولي 45 عاما، الذى لا يزال فى حالة خطيرة ولكن مستقرة فى مستشفى مقاطعة سالزبورى.