التشيك ترفض استقبال 450 لاجئًا أنقذتهم إيطاليا

لندن (أ ش أ)

رفضت جمهورية التشيك استقبال أى من اللاجئين الـ 450 الذين أنقذتهم إيطاليا من قارب مكتظ بالمهاجرين من البحر المتوسط ​​يوم أمس السبت، ووصفت خطة روما بشأن المسئولية المشتركة بأنها "طريق إلى الجحيم".

وأوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن إيطاليا رفضت قبول جميع المهاجرين الـ 450 إلى شواطئها بعد الإنقاذ، فى أول اختبار للاتحاد الأوروبى لسياسة المهاجرين الجديدة، التى ترى أن الأعضاء يتقاسمون عبء أعداد المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس إن بلده لن يقبل باستقبال المهاجرين، واصفا خطة الطوارئ فى روما بأنها "طريق إلى الجحيم".

وتابع: "الحل الوحيد لأزمة الهجرة هو النموذج الأسترالي، وهو عدم السماح بهبوط المهاجرين فى أوروبا، وعودة السفن إلى الوجهات التى تنطلق منها، يجب أن نرسل إشارة واضحة إلى أن الهجرة غير الشرعية قد انتهت..وأن الاتحاد الأوروبى مستعد لإعادة المهاجرين غير الشرعيين على الفور".

ووضع الاتحاد الأوروبى السياسة الجديدة الشهر الماضى بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية الجديدة المتشددة قبول سفينة "أكواريوس" المهاجرة التى تقوم بإنقاذ مهاجريها فى ميناءها، كما رفضت مالطا المجاورة أيضًا، واضطرت السفينة العالقة إلى القيام برحلة لمدة أربعة أيام إلى فالنسيا فى إسبانيا.