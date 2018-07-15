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البرلمان يوافق على تخصيص 5% من أرباح المؤسسات الصحفية القومية للوطنية للصحافة

الأحد، 15 يوليه 2018 12:43 م
البرلمان يوافق على تخصيص 5% من أرباح المؤسسات الصحفية القومية للوطنية للصحافة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 25 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بعد تعديل البند الأخير من المادة والخاص بتحديد نسبة 1% من الإيرادات السنويية للموسسات الصحفية القومية.

 

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المؤسسات الصحفية مبتكسبش.. وهذا البند بشكله القائم يصطدم بالدستور ويؤدى بنا لشبهة عدم الدستورية، خاصة وأن الإيرادات السنوية يدخل فيها الأصول الثابتة ورأس المال  وهذه الصياغة تعنى تآكل رأس المال والأصول.

 

واقترح النائب مصطفى بكرى، أن يتم تعديل البند ليصبح نسبة 5% من الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية القومية"، وتم اخذ الرأى النهائى على هذا التعديل وتمت الموافقة عليه بهذا الشكل.

وأصبحت المادة تنص على

تتكون موارد الهيئة من الآتى:

1.    ما تخصص لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.

2.    مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج.

3.    المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة.

4.    حصيلة نشاط الهيئة.

5.    القروض التى تعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

6.    نسبة 5% من الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.


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