البرلمان يتجه لتحويل أسامة شرشر للجنة القيم بسبب كثرة مخالفاته للائحة

كتب أمين صالح

أكد عدد من النواب، على اتجاه البرلمان لتحويل النائب أسامة شرشر إلى لجنة القيم، نظرا لكثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حذر النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة قانون الصحافة والإعلام.

فيما فجر النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام مفاجاة تخص ان النائب أسامة شرشر وافق على القانون خلال اجتماع اللجنة قائلا:" انت وافقت خلال اجتماع اللجنة بالاجماع على القانون فملاذا تستعرض الآن وتشهر باللجنة".