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الأحد، 15 يوليه 2018 09:16 م
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الاحتلال الإسرائيلى ينشر المزيد من أنظمة الدفاع وسط تصاعد التوترات مع قطاع غزة

الأحد، 15 يوليه 2018 08:23 م
الاحتلال الإسرائيلى ينشر المزيد من أنظمة الدفاع وسط تصاعد التوترات مع قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى
غزة (أ ش أ)
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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، المزيد من البطاريات المضادة للصواريخ إلى منظومة القبة الحديدية فى جنوب ووسط إسرائيل مع تصاعد التوترات فى قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن قوات الاحتياط تم استدعاؤها بشكل مؤقت؛ لتعزيز قوات الدفاع الجوى فى المنطقة.

وأضاف البيان، أن الجيش عازم على الاستمرار فى الدفاع عن الإسرائيليين ومستعد لمجموعة من السيناريوهات التى قد تستمر وتشتد حسب تقييم الوضع والحاجة للقيام بعمليات عسكرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزراء من المجلس الوزارى الأمنى الذين اجتمعوا، اليوم الأحد، قرروا أن الجيش سيستجيب لأى طائرات ورقية حارقة تدخل المجال الجوى الإسرائيلى من قطاع غزة، ولن يظهر سياسة ضبط النفس فى التعامل.

وذكرت الصحيفة، أن الجيش فى خطوة غير معتادة قام بنشر تسجيل فيديو لعملية نشر الأنظمة الدفاعية فى وسط إسرائيل، وهو ما قد يكون بنية إرسال تحذير لحركة حماس وليس استعدادا منه لهجوم صاروخى متوقع فى المنطقة.

 


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