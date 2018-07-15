الإسماعيلية تستعد للاحتفال بختام عام ذوى الاحتياجات ومتحدى الإعاقة

الإسماعيلية – جمال حراجى

ناقش اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية احتفال المحافظة باليوم العالمى للمعاق وختام نهائيات فعاليات عام 2018 لذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن اعتبار عام 2018 عاما خاصا لذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، ومن خلال اهتمام كافة أجهزة الدولة بدعم ومساندة هذه الفئة، وبذل أقصى الجهود لرعايتهم وإدماجهم ضمن باقى شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء علاء رشاد رئيس مركز ومدينة فايد، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفؤاد عبد العزيز مقرر المجلس القومى لشئون المعاقين بالإسماعيلية، وعمرو محمود السعداوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة " إدماج " مصر لتطوير التعليم، وعماد حواس رئيس مجلس مؤسسة "آدم " لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة المقترحات والآراء الخاصة بالاحتفالية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على أن احتفال المحافظة هذا العام بتلك المناسبة، سوف يكون غير مسبوقا وسوف يشهد تطورا كبيرا من حيث الشكل والمضمون، مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى استكمال مسيرة الدعم والمساندة لهم، وسوف نسعى جاهدين للعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وعلى جانب آخر قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال إستكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومداخل ومخارج المحافظة لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطنى المحافظةـ والإقليم كاملا وفى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المحاور المرورية ومداخل ومخارج المحافظة لتحقيق المزيد من السيولة المرورية وحركة المركبات، واستكمالا لمنظومة أعمال التجميل، والتطوير التى تشهدها الإسماعيلية فى الوقت الراهن تزامنا مع ما يجرى تنفيذه من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بالمنطقة.

رافق المحافظ محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد، والمهندس لطفى سعد رئيس منطقة غرب وشرق الإسماعيلية لجهاز التعمير، والسيد صالح نائب رئيس حى ثان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ ومرافقيه، تفقد أعمال التشطيبات النهائية للجزيرة الوسطى بطول الطريق الدائرى، وصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة البلدورات، والأرصفة والنافورات وصيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات الإضاءة الليد لدعم إنارة الطريق، وذلك بداية من منطقة التقاء الطريق الدائرى مع طريق بورسعيد، وحتى ميدان مسجد الدوحة وميدان حارس التاريخ بنهاية الطريق الدائرى، بالإضافة لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة الغابة.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل لسرعة انجازه وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له، من اجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة، مشيرا إلى أ ن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع، نظرا لموقعها الإستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.